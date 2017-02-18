Kim Jong-nam'ın öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan kadın, olayın bir kamera şakası olduğunu sandığını söyledi. Kim Jong-nam'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havaalanında uçağa binmek için beklerken zehirlenerek öldürüldüğü sanılıyor.



Endonezya polisi, gözaltına alınan Endonezya vatandaşı Siti Aisyah adlı kadının, bir kamera şakasında rol alması için kendisine para ödendiğini iddia ettiğini söyledi.







Endonezya'nın en üst düzey polis yetkilisi Tito Karnavian, iki kadının daha önce, yüzlerine su sıkılmadan önce erkeklerin gözlerini kapatmaya ikna edildiği şakanın, daha önce üç ya da dört kişi üzerinde yapıldığını söyledi.







Karnavian gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu şaka üç ya da dör t kez yapılmış ve birkaç dolar para verilmiş ve son hedef Kim Jong-nam'ın yüzüne zehirli bir madde sıkıldığı iddia ediliyor. Şüpheli yabancı casusların düzenlediği bir suikast girişimi olduğundan habersizmiş" dedi.







kaynak:hürriyet