Sanık Vardar, twitter'daki paylaşımları için “Ezel dizisinde, geçen sözler. Hatta ‘Ölümden mutlu son çıkar mı?' sözü de yine Kenan İmirzalıoğlu kendini öldürmek için hazırlandığı sırada diğer oyuncunun ona söylediği sözdür” dedi.



Haliç Üniversitesi öğrencisi Egemen Vardar (21), aynı okuldan kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü (20) 19 Nisan'da Küçükçekmece'de halasının evinde babasının av tüfeğiyle oynarken vurdu. Önüt yaşamını yitirince tutuklanan Vardar, müebbet hapisle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, “Kazayla vurdum” dedi. Vardar, Bakırköy Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Twitter'da paylaştığı ölüm mesajları için, “Hepsi Ezel dizisinden” savunması yaptı.







‘Çıldırmış gibiydim'







Sanık Vardar, Yağmur Önüt'le halasına gittiklerini, belirterek şunları söyledi: Sigara içmek için arka odaya geçtik. Halam da geldi. Odadaki dolabı açtım. Babamın merakı olan yüzük ve tespih var mı diye baktım. Bulamayınca dolaptaki tüfeği aldım, boştu. Silahla komiklikler yaptım. Yağmur ve halam güldü. Silahı dolaba doğrultup tetiği çekmeye çalıştım. Ancak sertti, tetik çekilmiyordu. Silahla sağa sola dönerken birden ateş aldı. Silah tepince dipçik yüzüme vurdu, dudağımı acıttı. Bu sırada Yağmur elinde bardağıyla koltuktan kalktı, eliyle boynunu tuttu, yere düştü. Kanlar içindeydi. Yanına eğildim, yarasına bastırmaya çalıştım. Akşam saatlerinde öldüğünü öğrendim. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.







kaynak:gazetevatan