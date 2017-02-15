

Ankara ve İstanbul'daki 3 cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in davası İstanbul Anadolu Adalet Sarayında görülüyor. Duruşmaya katılan Atalay Filiz, "Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden savunmamı daha sonra yapacağım" dedi.







Ankara'da ve İstanbul'daki 3 cinayetle ilgili daha önce Ankara'da davası görülen cinayet zanlısı Atalay Filiz, bu kez de İstanbul'da hakim karşısına çıktı. Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan seri katil Atalay Filiz'in yargılanmasına Anadolu 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşma başladığı sırada Fatma Kayıkçı'nın eşi müşteki Gani Kayıkçı, sanık Atalay Filiz'e saldırmak istedi. Yaşanan bu gelişme üzerine Gani Kayıkçı, duruşmanın inzibatını bozduğundan dolayı duruşma salonundan çıkartıldı.







kaynak:haberler