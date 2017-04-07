

27 Eylül 1997 yılında Eyüp'te, bir işhanında dükkanı bulunan Mahmut Bulut, işyerine gelen iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. İstanbul Emniyeti, başlattığı soruşturmada cinayetten bir yıl sonra iki şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan Aydın Z. ve Fevzi A., sorgulandı. Şüphelilerden Aydın Z., olayı kabul ederek yanındaki kişinin Mahmut C. olduğunu söyledi. İki şüpheli tutuklandı. Polis, olaya adı karışan Mahmut C.'nin Adana'da 1 Ocak 1998 tarihinde öldürüldüğünü belirledi. Bu kez bu cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucu Mahmut C.'nin öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen Menderes Kutlu'nun ismi olay dosyasına girdi.







CEYLAN EVDE DEĞİLDİ!







Adana'da işadamı olan Kutlu'nun bir cinayet olayında da azmettirici olarak yargılandığı ve beraat ettiği tespit edildi.







Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir yıl önce şüpheli Menderes Kutlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Cinayet Büro ekipleri, bir yıldır aranan Menderes Kutlu'nun Maslak'ta saklandığına dair bilgiye ulaştı. Ekipler dün Kutlu'nun saklandığı daireye baskın yaptı ve gözaltına aldı. Kutlu, adliyeye sevkedilirken, yakalandığı evin ünlü türkücü Ceylan'a ait olduğu ortaya çıktı. Operasyon sırasında evde olmadığı belirtilen türkücü Ceylan'ın Antalya'da kaldığı öğrenildi.







kaynak:milliyet