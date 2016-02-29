

Merkez Seyhan İlçesi'nde Tahir Çelik, kuzeni Şaban Çelik ve akrabası Ramazan Yücel, 20 Aralık'ta tarlaya patates ekmeye gitti. Öğle saatlerinde Tahir Çelik'in yeğeni Turan Demir de tarlaya gelip, zaman geçirmek için onlara yardım etmeye başladı. Traktörde patates ekimi yapan Turan Demir ile Şaban Çelik tartışmaya başladı. Turan Demir bir süre sonra aracına binerek tarladan uzaklaştı. İddiaya göre yaklaşık 15 dakika sonra tarlanın diğer ucuna gelen Turan Demir, traktör römorkunun üzerinde bulunan Şaban Çelik'e av tüfeğiyle bir el ateş edip olay yerinden kaçtı. Şaban Çelik olay yerinde hayatını kaybederken Turan Demir tutuklandı.







İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI







Turan Demir, kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay günü dayısı Tahir Çelik'in arayarak patates ekim makinesinin ayarını yapması için kendisini çağırdığını belirten Turan Demir savunmasında şunları söyledi:







"Tarlaya gittiğimde bir süre onlara yardım ettim. Dayım Tahir Çelik bir kamyon gübresi olduğunu bunu satmak istediğini söyledi. Şaban Çelik, 'Ben 1000 TL'ye alırım' dedi. Şaban Çelik'in kardeşi Selim'i kastederek, 'Selim'in büyük kamyonu var. O kamyonla alacağınız gübre daha ucuza gelir' dedim. Bunun üzerine Şaban Çelik, bıçağı karnıma dayayıp yakamdan çekiştirerek 'Babandan bahsederken Aydın diyor muyum? Niye ağabey demiyorsun' diyerek söylendi. Bıçağı almak isterken elim kesildi. Şaban Çelik bıçakla yüzümü de kesti. Ben yanından uzaklaşırken birilerini arayarak silahını getirmesini istedi. Arabaya giderken arkamdan sürekli küfür ediyordu. Eliyle beni çağırınca özür dileyeceğini düşünerek yanına gittim. Tekrar küfür edince aracıma gittim tüfeği aldım. Tüfeği görünce 'Sık lan. Sıkmazsan ben seni vuracağım' diye bağırdı. Bunun üzerine ben yaklaşık 30 metre mesafeden korkutmak için bir el ateş ettim. Korktuğum için aracıma binip uzaklaştım."







Mahkeme heyeti, Turan Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.