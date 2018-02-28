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Cinayet kameralarda! Önce çarptı sonra üzerinden geçti

CİNAYET KAMERALARDA! ÖNCE ÇARPTI SONRA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Tayland'da aralarında sorun olan motosikletliyi aracıyla ezerek öldüren adamın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 28 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Cinayet Kameralarda! Önce Çarptı Sonra Üzerinden Geçti(6/10)2

Tayland'da bir şahıs, aralarında problem olan adamı aracıyla ezerek öldürdü.

YERDE YATAN ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Motosikletiyle kaçan kişinin peşine düşen şahıs, cipiyle motosiklete çarptı. Motosiklet devrilirken, sürücü de metrelerce sürüklendi. Şahıs yaralı halde yerde yatarken, öfkeli adam cipini bu kez üzerine sürdü ve adamı ezdi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde can verirken, katil kaçarak uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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