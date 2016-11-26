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çin teknolojisi çoştu

ÇİN TEKNOLOJİSİ ÇOŞTU

Çin teknolojisi eskiden kullanıcıların burun kıvırdığı bir kavramken artık durum değişti. Çinli firmalar yeni geliştirdikleri teknolojilerle dünyada liderliğe oynuyor. Çin'in tek başına Japonya, ABD ve Güney Kore'nin toplamından daha fazla teknoloji patenti başvurusu yapması bunun bir göstergesi.

Tarih : 26 Kasım 2016, 11:18
Puan Ver : Çin Teknolojisi Çoştu(5/10)6


Çin teknolojisi eskiden kullanıcıların burun kıvırdığı bir kavramken artık durum değişti. Çinli firmalar yeni geliştirdikleri teknolojilerle dünyada liderliğe oynuyor. Çin'in tek başına Japonya, ABD ve Güney Kore'nin toplamından daha fazla teknoloji patenti başvurusu yapması bunun bir göstergesi.



World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu – WIPO) tarafından hazırlanan yıllık rapor, dünyada en çok patent başvurusunu hangi ülkenin yaptığını ortaya koydu. Hazırlanan rapora göre bir yıl içinde 1 milyondan fazla patent başvurusu ile Çin, dünyada açık ara lider oldu. Çin teknolojisi tüm dünyayı hakimiyetine alma yolunda ilerliyor.



WIPO yetkililerince “olağanüstü” olarak tanımlanan bu sayı aslında uzun süredir devam eden programlı çalışmanın bir sonucu. Pekin hükümeti ülkedeki şirketleri patent başvuruları yapmaları yönünde teşvik ediyor ve Ar-Ge çalışmalarına destek veriyor. Çinli firmalar tarafından yapılan patent başvurularının büyük bir kısmının telekomünikasyon, bilgisayar, yarı iletkenler ve tıbbi teknolojilerle ilgili olması da dikkat çekiyor.



 WIPO'nun raporuna göre 2015'te tüm dünyada toplam 2,9 milyon adet patent başvurusu yapıldı. Bu da geçtiğimiz yıla göre %7,8'lik bir artış anlamına geliyor. Çin'de yapılan toplam patent başvurusu sayısı ise 1.101.864 adet. Bu sayı Japonya, Güney Kore ve ABD'de yapılanların toplamından da fazla.



Patent uzmanları Çin'in sadece kendi teknolojilerini geliştirip bunların patentini almakla kalmadığını, aynı zamanda başka ülkelerden de patent satın alma hamlesine girdiğini belirtiyor. Görülen o ki Çin, yakın gelecekte dünyanın teknoloji lideri olmak için çok ciddi çalışmalar yürütüyor.



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Etiketler: Çin  Teknolojisi  Çoştu    haber

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