Çin, Dünya Ticaret Örgütü üyelerine ABD'nin getirdiği gümrük vergilerine karşı çıkmaları çağrısında bulundu. Rus diplomatların sınır dışı edilme kararı sonrası gelen çağrı dikkat çekti.

ÇİN, TRUMP'I DTÖ KURAKLARINI İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

Çin'in WTO temsilcisi Zhang Xiangchen, Cenevre'de yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 milyar dolar değerindeki Çin mallarına, 1974 tarihli ticaret yasasının Section 301 adlı maddesini kullanarak gümrük vergisi koyma planının, DTÖ kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

ZHANG: ABD, DÜNYAYA VERDİĞİ TAAHHÜDÜ KABACA İHLAL EDİYOR

Zhang, "ABD, dünyaya verdiği taahhüdü böyle kabaca ihlal ederek çok kötü bir örnek oluyor. WTO üyeleri Section 301 soruşturmalarının yeniden canlandırılmasını engellemek için birlikte hareket etmeli ve canavarı yeniden WTO kurallarının kafesine hapsetmelidir" dedi. Zhang, Section 301 uyarınca tek yanlı soruşturmaların temelde WTO kurallarına aykırı olduğunu söyledi ve Washington'un bir anlaşmazlık durumunda, lehinde bir WTO kararı olmadıkça bu maddeyi kullanmayacağını daha önceki bir WTO toplantısında taahhüt ettiğini söyledi. Zhang, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak için WTO kurallarını ve "Başka gerekli yolları" kullanarak tepki göstereceğini söyledi.

"OTURUP SEYRETMEMELİYİZ"

"Tek yanlılık temelde WTO ile bağdaşmaz; tıpkı su ve ateş gibi. Açık denizde bir tekne alabora olursa hiç kimse boğulmaktan kurtulamaz. Birisinin tekneyi tahrip etmesini oturup seyretmemeliyiz. WTO kuşatma altındadır ve hepimiz omuz omuza vererek onu savunmalıyız.

TRUMP YÖNETİMİ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

"Trump yönetimi, WTO'da yargıç atamalarını engellediği için ve örgütte geleneksel olarak tabu sayılan güvenlik nedenlerini, yeni çelik ve alüminyum vergileri kararına gerekçe yaptığı için bazı üyelerce zaten eleştiri altında. Bir yetkili, toplantıya katılan ABD temsilcisinin ise, Section 301 soruşturmasına göre Çin'in uyguladığı teknoloji transferi politikalarının, Amerikan şirketlerinin her yıl milyarlarca dolar zararına yol açtığını söylediğini bildirdi.

ABD, ÇİN'İ PATENT HIRSIZLIĞIYLA SUÇLAMIŞTI

ABD Cuma günü, Çin'i WTO'ya şikayet ederek, patent hırsızlığı ve lisans verme kurallarını kullanarak yabancı teknoloji sahipleri arasında farklı muamele yapmakla suçlamıştı.

TRUMP, RUS DİPLOMATLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİ EMRİNİ VERMİŞTİ

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizinde tavrını İngiltere'den yana koyan ABD'den krizi çok daha büyütecek bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi emrini verdi. ABD, Rusya'nın Seattle Konsolosluğu'nu da kapatacağını duyurdu. Kriz, eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızının Londra'da zehirlenerek öldürülmesiyle başlamıştı. Rusya'dan hem ABD'ye hem de AB'ye tepki gecikmedi.

Kaynak: haberinburada