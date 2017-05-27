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Çin Savaş Uçaklarından Abd Gemisi Önünde Alçak Uçuş
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çin savaş uçaklarından abd gemisi önünde alçak uçuş

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARINDAN ABD GEMİSİ ÖNÜNDE ALÇAK UÇUŞ

Çin'e ait iki savaş uçağının Hong Kong yakınlarında bulunan ABD gözetleme gemisinin önünde alçak uçuş yaptığı bildirildi.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 13:54
Puan Ver : Çin Savaş Uçaklarından Abd Gemisi Önünde Alçak Uçuş(5/10)6


ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin'e ait iki askeri uçak Hong Kong civarında seyreden ABD Deniz Birlikleri bünyesindeki bir geminin 180 metre yakınına kadar geldi.



Amerikalı yetkililer, Çin ordusuna ait J-10 tipi iki uçağın "tehlikeli bir şekilde" ABD'ye ait P-3 tipi gözetleme gemisine yaklaştığını belirtti. Uçaklardan birinin geminin güzergahında çok yakın mesafade manevralar yaptığı kaydedildi.



Çin ve ABD arasındaki bu gelişme, Başkan Donald Trump yönetimi görevi devraldığından beri ikinci kez yaşanıyor. Daha önce ise şubat ayında Çin ordusuna ait KJ-200 tipi uyarı uçağı ABD'nin P-3C tipi savaş uçağına yaklaşmış, Pentagon ise bu durumu "güvensiz" şeklinde değerlendirmişti.



 



kaynak:sabah








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