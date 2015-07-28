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çin, oyun konsolu yasağını kaldırıyor

ÇİN, OYUN KONSOLU YASAĞINI KALDIRIYOR

Çin'li oyuncular hayallerindeki PS4 veya XBOX One ile buluşmaya hazırlanıyor.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:54
Puan Ver : Çin, Oyun Konsolu Yasağını Kaldırıyor(6/10)4


Çin, oyun konsolu yasağını kaldırıyor



Çin'li oyuncular hayallerindeki PS4 veya XBOX One ile buluşmaya hazırlanıyor.



Çin, geçen seneye kadar ülkesinde oyun konsolu satışına izin vermiyordu. Geçen yıl alınan bir kararla, oyun konsolu satmak isteyen firmaların Şangay serbest ticaret bölgesine üye olmaları gerekiyordu ancak bu da ABD'li veya Japon şirketlerin, yani Microsoft ve Sony'nin ülke içinde oyun konsolu satmasını engelliyordu.



Şimdi Çin yeni aldığı bir kararla, ülkede her türlü oyun konsolunun satışını serbest bıraktı. Böylece Xbox ve PS konsolları da artık Çin'de serbest olarak satılabilecek. Ancak Çin'de hala oyunlar üzerinde ağır bir sansür bulunuyor, dolayısıyla Çin'li oyuncular oyun konsollarına ulaşabilseler bile çok merak ettikleri ünlü oyunları, hükumet sansürü nedeniyle oynayamayacaklar.



Half-Life'ı akıllı saatte çalıştırdılar

 






Etiketler: Çin  Oyun  Konsolu  Yasağını  Kaldırıyor    haber

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