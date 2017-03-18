

Çin menşeli malların ithalatında korunma önlemleri hakkında karar yürürlükten kaldırıldı. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Kararın' yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.







KARAR 21 ŞUBAT'TA ALINMIŞTI







Ekonomi Bakanlığı, 21 Şubat tarihinde Çin'e özel korunma önlemi uygulamasına 11 Aralık 2013 tarihinden itibaren son verildiğini, Çin'den gerçekleştirilen ithalatın da tüm ülkelerin dahil olduğu Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.







Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğe" ilişkin bilgiler yer aldı.







kaynak:sabah