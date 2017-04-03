Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

çin kuzey kore'yi durdurmazsa, abd harekete geçecek

ÇİN KUZEY KORE'Yİ DURDURMAZSA, ABD HAREKETE GEÇECEK

Pekin yönetiminden Pyongyang'a baskı uygulamasını isteyen ABD Başkanı, nükleer programın devam etmesi halinde Washington'ın tehdidi engelleyeceğini dünyaya duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı ise, 28 bin askerin Güney Kore'de tatbikata katıldığını açıkladı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:19
Puan Ver : Çin Kuzey Kore'yi Durdurmazsa, Abd Harekete Geçecek(6/10)3


Çin'in Pyongyang yönetimi üstüne baskı kurmasını isteyen Donald Trump, Pekin yönetimi Kuzey Kore'nin nükleer tehdidini bertaraf etmezse ABD'nin tek taraflı harekete geçebileceğini söyledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Çin  Kuzey  Kore  Yi  Durdurmazsa  Abd  Harekete  Geçecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER