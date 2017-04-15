ÇİN, KUZEY KORE'YE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI
Kuzey Kore ile ABD arasında günlerdir süren gerilimde sular durulmuyor.
Kuzey Kore'nin bugün ülkenin kurucu lideri olan Kim İl-Sung'un doğum günü kutlamaları etkinliğinde ABD'nin karşı çıktığı nükleer denemelerden 6'ncısını yapması bekleniyor.
Çinli havayolu şirketi Air China ise Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları geçici olarak durdurdu. 17 Nisan'dan itibaren askıya alınacak uçuşlara ne zaman başlanacağı açıklanmazken, Çin'in çatışma riskine karşılık bir önlem aldığı ileri sürüldü.
kaynak:sabah
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