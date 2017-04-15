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çin, kuzey kore'ye uçuşları askıya aldı

ÇİN, KUZEY KORE'YE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Kuzey Kore ile ABD arasında günlerdir süren gerilimde sular durulmuyor.

Tarih : 15 Nisan 2017, 09:33
Puan Ver : Çin, Kuzey Kore'ye Uçuşları Askıya Aldı(5/10)2




Kuzey Kore'nin bugün ülkenin kurucu lideri olan Kim İl-Sung'un doğum günü kutlamaları etkinliğinde ABD'nin karşı çıktığı nükleer denemelerden 6'ncısını yapması bekleniyor.


Çinli havayolu şirketi Air China ise Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşları geçici olarak durdurdu. 17 Nisan'dan itibaren askıya alınacak uçuşlara ne zaman başlanacağı açıklanmazken, Çin'in çatışma riskine karşılık bir önlem aldığı ileri sürüldü.


 


 


 


kaynak:sabah









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