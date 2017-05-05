

Çin, Wikipedia alternatifi olabilecek kendi yazılımı için binlerce akademisyen istihdam etmeye başladı.



Birçok siteye Great Firewall isimli internet sansürü işlemini uygulayan Çin hükümeti Wikipedia için ulusal alternatifi oluşturmanın planlarını yapıyor. Bu iş planı doğrultusunda 20.000 akademisyeni platformuna dahil etmiş bulunuyor.



100'ün üzerinde akademik disiplin hakkında tahmini olarak 300.000 veriden oluşacak dev ansiklopedinin önümüzdeki yıl hayata geçmesi ve Wikipedia'yla yarışacak seviyeye gelmesi planlanıyor. Hayata geçirilmesi planlanan bu ansiklopedinin dili ise tahmin edileceği üzere Çince olacak.



Platformun hayata geçmesini için ana yönetici olan Çin Kitap ve Süreli Yayınlar Dağıtım Birliği başkanı Yang Muzhi, akademisyenlere yönelik olarak “Çin Ansiklopedisi bir kitap değil, büyük bir kültür duvarı.” açıklamasını yaparken, Çin'in uluslararası baskı altında olduğunu ve bunları aşmak için kendi ansiklopedilerini üretmenin çok önemli olduğunu vurguluyor.



Birçok uzman ise dünyanın önde gelen sitelerinin dahi sansür uygulandığı Çin sınırları içerisinde bu tarz bir yapımın tarafsızlığından oldukça kaygılı gözüküyor.



Epson WF-C869RDTWF ile yüzde 95'e varan enerji tasarrufuyla 84 bin sayfa baskı