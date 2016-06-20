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çin, iphone satışını yasakladı!

ÇİN, İPHONE SATIŞINI YASAKLADI!

ABD'li telefon üreticisi Apple, Çin'den çok büyük bir darbe aldı. Beijing'deki Çin patent mahkemesi, Çinli telefon üreticisi Baili'nin başvurusunu değerlendirerek, Apple'ın iPhone 6 ve 6S modellerinin tasarımının, Baili'nin 100C modelinden çalıntı olduğuna karar verdi.

Tarih : 20 Haziran 2016, 09:36
Puan Ver : Çin, İphone Satışını Yasakladı!(6/10)8


ABD'li telefon üreticisi Apple, Çin'den çok büyük bir darbe aldı. Beijing'deki Çin patent mahkemesi, Çinli telefon üreticisi Baili'nin başvurusunu değerlendirerek, Apple'ın iPhone 6 ve 6S modellerinin tasarımının, Baili'nin 100C modelinden çalıntı olduğuna karar verdi.



Kararın sonucunda Çin'de Apple'ın iPhone 6 ve 6S modellerine satış yasağı getirildi. Böylece Apple, daha önce ABD mahkemelerinde dava açarak rakiplerini tasarım çalmakla suçladığı ve tazminat aldığı oyunda bu kez kendisi tuzağa düşmüş oldu.



Apple karara itiraz edecek ve yüksek mahkemeye giderek satışların durdurulmasını engellemeye çalışacak ancak firmanın Çin mahkemelerinde fazla şansının olmadığı düşünülüyor.



Yine de iPhone 6 ve 6S satışlarının engellenmesi Apple için büyük bir sorun oluşturmuyor. Ülkedeki mağazalarda bu modellerin satışı aylardır dip noktaya inmişken yeni modellerin satışı hız kazanmıştı. Apple bu kararla bir anlamda, eski modellerin lojistik ağırlığından kurtulmuş da olabilir.



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Etiketler: Çin  İphone  Satışını  Yasakladı    haber

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