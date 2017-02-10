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Çin, Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Dikey Ormanları Deneyecek
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çin, hava kirliliğiyle mücadele için dikey ormanları deneyecek

ÇİN, HAVA KİRLİLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN DİKEY ORMANLARI DENEYECEK

Hava kirliliği konusunda oldukça zor durumda olan Çin, bu konuyu aşmak için dikey orman projesini hayata geçirmeyi düşünüyor.

Tarih : 10 Şubat 2017, 09:51
Puan Ver : Çin, Hava Kirliliğiyle Mücadele İçin Dikey Ormanları Deneyecek(6/10)7


Hava kirliliği konusunda oldukça zor durumda olan Çin, bu konuyu aşmak için dikey orman projesini hayata geçirmeyi düşünüyor.



Hava kirliliği konusunda dünyadaki en sıkıntıda olan ülkelerden biri olan Çin, enerji politikası ve karbon salınımını azaltma mücadelesine bir yenisini daha ekliyor. Bu konuda benzinli ve dizel araçlara sınırlama koyan, elektrikli araçlaraı ise destekleyen Çin, inşa durumunda bulunan kömür santrallerinin inşaatlarını da durdurduğunu açıklamıştı. Bunlara ek olarakda Dikey ormanlar projesi ile destekleyecek.



Mimar Stefano Boeri Architetti'nin tasarımı olan ve Milano özelinde oldukça popülerler olan dikey ormanların benzeri Nanjing Kuleleri adıyla Çin'in Nanjing şehrinden inşa edilecek. 200 Metrelik ve 100 metrelik iki kule olarak inşa edilecek bu yapılar bölgede yer alan 23 türden 2500 çalıya ve 110 ağacı bünyesinde barındıracak. Bu projeyle günlük 60kg oksijen üretilebilecek. Kuleler bunun yanında ofis, müze, doğaya uygun mimarlığın anlatılacağı bir okul,yüzme havuzu, mağazalar ve restoranlar gibi kullanım alanları için tahsis edilecek.



Nanjing şehrinin ardından, Chongqing, Shijiazhuang, Liuzhou ve Guizhou şehirlerininde bu projeden yararlanılması düşünülüyor.



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Etiketler: Çin  Hava  Kirliliğiyle  Mücadele  İçin  Dikey  Ormanları  Deneyecek    haber

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