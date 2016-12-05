

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, bazı basın yayın organlarında yer alan, bir merkezin, "Cin Hastanesi" veya "Manevi Şifa Merkezi" olarak çalıştırıldığı iddiasına ilişkin, "Bu olayda da bize gelen ihbar neticesinde bura, ilçe sağlık müdürlüğünce denetlenerek, kaçak çalıştırıldığı hususu tespit edilmiş ve Küçükçekmece Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kaymakamlık tarafından da bununla ilgili kapatma ve gereğinin emniyetçe yapılması için yazı yazılmış ve kapatma aşamasına gelinmiştir. Herhangi bir izni, ruhsatı olmayan bu yer resmi olarak emniyet teşkilatınca kapatılacak." dedi.







Memişoğlu, yaptığı açıklamada, sağlık hizmetinin çok özellikli bilgi ve standart gerektirdiğini söyledi.







İnsanların sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Üstelik de bizim dinimiz gibi ulvi bir dini kullanarak, istismar eden insanlara hiç tahammülümüz yok. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür, sağlık hizmet sunumu standardize edilmemiş veya geleneksel tıp uygulamaları yapılsa da bizden izni olmayan, standardı, ruhsatı olmayan hiçbir uygulamaya izin vermiyoruz." ifadesini kullandı.







Bununla ilgili gerekli çalışmaları da her zaman yaptıklarını dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:







"Bu olayda da bize gelen ihbar neticesinde bura, ilçe sağlık müdürlüğünce denetlenerek, kaçak çalıştırıldığı hususu tespit edilmiş ve Küçükçekmece Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kaymakamlık tarafından da bununla ilgili kapatma ve gereğinin emniyetçe yapılması için yazı yazılmış ve kapatma aşamasına gelinmiştir. Herhangi bir izni, ruhsatı olmayan bu yer resmi olarak emniyet teşkilatınca kapatılacak. Biz sağlığımızı yolda bulmadık. İnsanlar sağlığını yolda bulmadılar. İstanbul'da, yetkisiz, yetersiz hiçbir sağlık hizmeti sunumuna izin vermeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bu, Suriyeliler olsun, diğerleri olsun, geleneksel tıp olsun sağlık hizmeti sunacaklar, bu hizmeti sunacak standartta ve yeterlilikle olan insanlar olacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bunun takipçisiyiz. Bununla ilgili bir görüntü, duyum olduğu zaman biz gereğini yapıyoruz. Bunun haricinde de rutin denetimlerle de bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Kamuoyu bunu bilsin."







kaynak:habertürk