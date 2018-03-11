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Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı
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Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ'NİN SÜRESİZ GÖREVDE KALMASININ ÖNÜNÜ AÇAN DEĞİŞİKLİK ONAYLANDI

Çin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için uygulanan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi onaylandı.

Tarih : 11 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : Çin Devlet Başkanı Şi'nin Süresiz Görevde Kalmasının Önünü Açan Değişiklik Onaylandı(10/10)6

Çin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören ve bu şekilde Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.

2 BİN 958 OYLA KABUL EDİLDİ

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantıları kapsamında anayasa değişikliği teklifi, oylamaya sunuldu.

Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2 bin 964 delegenin katıldığı oylamada devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi 2 bin 958 oyla kabul edildi.

2023'DEN SONRA DA BAŞKANLIĞA DEVAM EDEBİLECEK

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping'in ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilmesinin önü açıldı.

Ayrıca anayasa değişikliği teklifi kapsamında "Yeni dönem Çin için Çin özellikleri taşıyan sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi" şeklindeki bir ifadenin de anayasaya eklenmesi kararı alındı.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor.

SÜRESİZ OLARAK GÖREVİ YÜRÜTMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

ÇKP'nin en yüksek siyasi gücü elinde bulundurduğu Çin'de eski anayasadan "Devlet başkanı ve başkan yardımcısı, en fazla beşer yıldan iki dönem görev yapabilir." ifadesinin çıkarılmasıyla ülkede "çekirdek lider" sıfatıyla anılan Şi'nin süresiz olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesinin önü açıldı.

SELEFİ, 10 YIL SONRA GÖREVİ DEVRETMİŞTİ

Önceki anayasada yer alan ilgili madde, Mao sonrası toplumda oluşan tedirginlik ve karmaşanın önüne geçmek için ülkede dışa açılımın mimarı olarak görülen Dıng Şiaoping'in teklifiyle 1982'de anayasaya eklenmişti.

Şi'nin selefi Hu Cintao ve Hu'nun selefi Ciang Zımin, 10 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra görevi devretmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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