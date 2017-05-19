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Çin, Abd Askeri Uçağının Önünü Kesti
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çin, abd askeri uçağının önünü kesti

ÇİN, ABD ASKERİ UÇAĞININ ÖNÜNÜ KESTİ

Doğu Çin Denizi üstünde radyasyon tarayan ABD uçağı, iki jet tarafından engellendi. Olaya tepki gösteren Pentagon, WC-135 uçağının uluslararası hukuka uygun şekilde rutin görevini yaptığını duyurdu.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 11:13
Puan Ver : Çin, Abd Askeri Uçağının Önünü Kesti(6/10)5


ABD, iki Çin jetinin, Doğu Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında, radyasyon taraması için tasarlanmış bir ABD uçağının yolunu 'profesyonelce davranmayarak' kestiğini açıkladı.



Olay sırasında ABD uçağı, radyasyon taraması görevini icra ediyordu. Uçak, daha önce Kuzey Kore'nin olası nükleer silah denemelerinin kanıtlarını taramak için de kullanılmıştı.



ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Lori Hodge, olayla ilgili Çin'le, diplomatik ve askeri kanallar üzerinden görüşülmekte olduğunu belirtti.



Hodge, olay sırasında WC-135 uçağının uluslararası hukuka uygun br şekilde rutin görevini yapmakta olduğunu söyledi. Yaşananı 'profesyonelce olmayan' bir olay olarak değerlendiren Hodge, bunun nedenininse, 'Çinli pilotun manevraları ile iki uçağın hızları ve yakınlıkları olduğunu' belirtti.



 



kaynak:milliyet








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