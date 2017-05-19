

ABD, iki Çin jetinin, Doğu Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında, radyasyon taraması için tasarlanmış bir ABD uçağının yolunu 'profesyonelce davranmayarak' kestiğini açıkladı.







Olay sırasında ABD uçağı, radyasyon taraması görevini icra ediyordu. Uçak, daha önce Kuzey Kore'nin olası nükleer silah denemelerinin kanıtlarını taramak için de kullanılmıştı.







ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Lori Hodge, olayla ilgili Çin'le, diplomatik ve askeri kanallar üzerinden görüşülmekte olduğunu belirtti.







Hodge, olay sırasında WC-135 uçağının uluslararası hukuka uygun br şekilde rutin görevini yapmakta olduğunu söyledi. Yaşananı 'profesyonelce olmayan' bir olay olarak değerlendiren Hodge, bunun nedenininse, 'Çinli pilotun manevraları ile iki uçağın hızları ve yakınlıkları olduğunu' belirtti.







kaynak:milliyet