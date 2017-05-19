ÇİN, ABD ASKERİ UÇAĞININ ÖNÜNÜ KESTİ
Doğu Çin Denizi üstünde radyasyon tarayan ABD uçağı, iki jet tarafından engellendi. Olaya tepki gösteren Pentagon, WC-135 uçağının uluslararası hukuka uygun şekilde rutin görevini yaptığını duyurdu.
ABD, iki Çin jetinin, Doğu Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında, radyasyon taraması için tasarlanmış bir ABD uçağının yolunu 'profesyonelce davranmayarak' kestiğini açıkladı.
Olay sırasında ABD uçağı, radyasyon taraması görevini icra ediyordu. Uçak, daha önce Kuzey Kore'nin olası nükleer silah denemelerinin kanıtlarını taramak için de kullanılmıştı.
ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Lori Hodge, olayla ilgili Çin'le, diplomatik ve askeri kanallar üzerinden görüşülmekte olduğunu belirtti.
Hodge, olay sırasında WC-135 uçağının uluslararası hukuka uygun br şekilde rutin görevini yapmakta olduğunu söyledi. Yaşananı 'profesyonelce olmayan' bir olay olarak değerlendiren Hodge, bunun nedenininse, 'Çinli pilotun manevraları ile iki uçağın hızları ve yakınlıkları olduğunu' belirtti.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar