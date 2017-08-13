CİMBOM'UN YENİ TRANSFERİ NİHAYET İSTANBUL'DA!
Galatasaray, West Ham United'dan yeni transferi Sofiane Feghouli, sonunda İstanbul'a geldi. Her gün İstanbul'a geleceği konuşulan Feghouli, hasreti dindirdi.
Galatasaray'ın, İngiltere Premier Ligi'nde eski Beşiktaşlı teknik direktör Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham'dan transfer ettiği Sofiane Feghouli, İstanbul'a geldi.
SONUNDA GELDİ
Son 2 haftadır neredeyse her gün geleceği söylenen 27 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, sonunda İstanbul'a gelerek, transferine son noktayı koyacak.
GEÇEN SEZON 21 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon Premier Lig'de West Ham United forması giyen ve 11 maçta ilk 11'de forma giyip 10 maçta da sonradan oyuna giren Feghouli, bir önceki sezon Valencia'da da 21 maça çıkmıştı.
27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Premier Lig'de 3 gol atarken 3 de asist yaptı ve genelde orta sahanın sağında forma giydi.
Kaynak: haberinburada
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