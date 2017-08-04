CİMBOM'UN YENİ 'ASLAN'I İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Fernando Reges, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçecek.
Galatasaray'ın, Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges İstanbul'a geldi. Mariano, Gomis, Belhanda, Maicon ve Ndiaye transferlerinden sonra Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna kattı.
İSTANBUL'A GELDİ
Manchester City'de forma giyen Brezilyalı defansif orta saha futbolcusu Fernando Reges, kendisini Galatasaraylı yapacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.
Brezilyalı oyuncu yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek.
Kaynak: haberinburada
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