Stoper transferinde son olarak Hamburg'tan Djourou'yu kadrosuna katan Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı kalan Hakan Balta'yı da transfer ediyor.

2 YILLIK PRENSİP ANLAŞMASI

Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda İstanbul'a gelen Antalyaspor yöneticileri Hakan Balta ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan tecrübeli futbolcu görüşmeler sonucunda 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray Kulübü bu transfere onay verirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

(Haber7)

Kaynak: haberinburada