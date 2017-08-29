CİMBOM'UN İSTEMEDİĞİ HAKAN GİTTİ! İŞTE YENİ TAKIMI
Stoper transferinde son olarak Hamburg'tan Djourou'yu kadrosuna katan Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı kalan Hakan Balta'yı da transfer ediyor.
2 YILLIK PRENSİP ANLAŞMASI
Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda İstanbul'a gelen Antalyaspor yöneticileri Hakan Balta ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan tecrübeli futbolcu görüşmeler sonucunda 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray Kulübü bu transfere onay verirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
(Haber7)
Kaynak: haberinburada
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