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CİMBOM'UN İSTEMEDİĞİ HAKAN GİTTİ! İŞTE YENİ TAKIMI


Cimbom'un istemediği Hakan gitti! İşte yeni takımı
Tarih : 29 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : Cimbom'un İstemediği Hakan Gitti! İşte Yeni Takımı(9/10)5

Stoper transferinde son olarak Hamburg'tan Djourou'yu kadrosuna katan Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı kalan Hakan Balta'yı da transfer ediyor.

2 YILLIK PRENSİP ANLAŞMASI

Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda İstanbul'a gelen Antalyaspor yöneticileri Hakan Balta ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan tecrübeli futbolcu görüşmeler sonucunda 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray Kulübü bu transfere onay verirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

(Haber7)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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