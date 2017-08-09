CİMBOM'UN İSTEDİĞİ YILDIZ, RESTİ ÇEKTİ: BONSERVİSİMİ VERİN GİDEYİM
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Juventus'lu Kwadwo Asamoah, kulübüne, "Yeterince hizmet ettim, 1 yıllık daha kontratım var, bonservisimi verin gideyim." dedi.
Feghouli için gün sayan Galatasaray, sol bek sorununu çözmek için de son virajda... Galatasaray, Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah için 7 milyon Euro istemeyi düşünen Juventus kulübü ile ciddi bir pazarlığa girişecek.
"BONSERVİSİMİ VERİN GİDEYİM"
Juventus'ta yedek kalacağını düşünen Asamoah, Juventus yönetimine, "Bu kulübe başarıyla hizmet ettiğime inanıyorum. 1 yıllık kontratım var, bonservisimi verin gideyim" dedi.
Büyük bir gizlilikle yürütülen transfer Türk ve İtalyan medyasına sızınca Juventus yönetimi oyuncudan bonservis kazanmak için fikir değiştirdi. Juventus'a yakın Tuttosport gazetesi dün Atalanta'dan Spinazzola transferi gerçekleştiğinde Asamoah ile yolların ayrılacağını yazdı.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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