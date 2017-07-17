CİMBOM'UN İSTEDİĞİ CHİRİCHES, 60 METREDEN KALECİYİ AVLADI
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Napoli forması giyen Vlad Chiriches, Trento Calcio ile oynanan hazırlık maçında yaklaşık 60 metreden mükemmel bir gol attı.
Geçen sezon İtalya Serie A'yı Roma'nın arkasında 3. sırada bitiren Napoli, yeni sezon hazırlık maçında İtalyan ekibi Trento Calcio ile karşılaştı. Maçı Napoli, 7-0 gibi farklı bir skorla yendi.
CİMBOM'UN GÖZDESİNDEN OLAĞANÜSTÜ GOL
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna katmak için uğraş verdiği Rumen oyuncu Vlad Chiriches, maçın 38. dakikasında kendi yarı sahasında, rakip kaleye yaklaşık 60 metre mesafeden yaptığı kesme ve düzgün vuruşla kaleciyi avlamayı başardı.
Kaynak: haberinburada
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