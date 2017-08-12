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Cimbom'un Arda için yaptığı teklif ortaya çıktı

CİMBOM'UN ARDA İÇİN YAPTIĞI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan için İspanyol ekibi Barcelona'ya 10 milyon Euro önerdi. Katalan'ların 20 milyon Euro istediği Arda için pazarlıklar sürüyor.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 12:30
Puan Ver : Cimbom'un Arda İçin Yaptığı Teklif Ortaya Çıktı(10/10)6

İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi, Galatasaray'ın Arda Turan için 10 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Katalan ekibinin önce 30 milyon Euro istediği, sonra 20 milyon Euro'ya düştüğü belirtilirken, kulüpler arasındaki pazarlığın devam ettiği bildirildi.

İLLE DE ARDA

Haberde, sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusunu ne pahasına olursa olsun istediği vurgulanırken transferin 7 Eylül'de kapanacağı hatırlatılarak görüşmelerin uzun sürebileceği ifade edildi. Arda Turan'ın da Barcelona yönetimi ile görüşerek, Galatasaray'a transferi için kolaylık sağlanmasını talep ettiği kaydedildi.

SPONSOR DESTEĞİ

Arda Turan'ın transferinde hem sarı-kırmızılı kulübe hem de Barcelano'ya sponsor olan NEF firmasının aracılık edeceği iddia edildi. Katalan ekibinde 7 milyon Euro yıllık ücret alan Arda'nın G.Saray'a gelirse parasının 3 milyon Euro'sunu NEF firmasının karşılamasının gündemde olduğu konuşuluyor.

VALVERDE'NİN PLANLARINDA YOK

Bir diğer Katalan gazetesi olan Sport ise; Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmek istediğini belirtirken, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ernesto Valverde'nin de planları içerisinde olmamasının bu transferin ana faktörü olduğu kaydedildi. Ancak, Barcelona ile Galatasaray adına görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut'un transfer için henüz anlaşamadığı ifade edildi.

EN ŞANSLISI GALATASARAY

AS gazetesi temsilcisi Santi Gimenez, Arda Turan'ın transferinde en şanslı takımın Galatasaray olduğunu söyledi. Radyospor'a konuşan Gimenez, "Barcelona, Arda Turan ile kesinlikle devam etmek istemiyor. Yeni transferlerle beraber pazarlıklarda daha yumuşak olabilirler. Arda'yı İngiltere ve İtalya'dan kulüpler de istemiş ancak bu transferde en şanslı kulüp Galatasaray" yorumunu yaptı.

KİRALIK DEĞİL BONSERVİSİYLE

Barcelona'nın Arda Turan'ı kiralamaya sıcak bakmadığı ve o kapıyı kapattığı, milli yıldızı bonservisiyle birlikte satmak istediği dile getirildi.

20 GOLE KATKI YAPTI

30 yaşına giren Arda Turan, Atletico Madrid'den 2 yıl önce 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon forma giydiği 30 maçta 13 gol atıp, 7 asist gerçekleştiren yıldız oyuncunun değeri transfermarkt sitesinde halen 24 milyon Euro olarak gözüküyor.

Kaynak: Fotomaç


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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