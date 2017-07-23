CİMBOM'U ELEDİLER, ÜLKELERİNDE 3 YEDİLER
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme turunda Galatasaray'ı sürpriz bir şekilde eleyen İsveç ekibi Östersunds, lige dönüş maçında Djurgarden'a 3-0 yenildi.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eleyerek dikkat çeken İsveç temsilcisi Östersunds lige kayıpla döndü. Allsvenskan'ın 16. haftasında Östersunds, Djurgarden ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
3-0 YENİLDİ
Galatasaray maçındaki 11'e yakın bir kadroyla sahaya çıkan Östersunds, Djurgarden deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Djurgarden'e Österunds karşısında galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 86. dakikada Jonas Olsson, 82. dakikada Aliou Badji kaydetti. Bu sonuçla Östersunds ligde 26 puanda kalırken, Djurgarden puanını 27'ye çıkardı.
Kaynak: haberinburada
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