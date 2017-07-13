UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Galatasaray, İsveç ekibi Östersunds ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BİR GARİP SERBEST VURUŞ!

Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk, topa vurmaya hazırlanırken, bazı Sarı-Kırmızılı oyuncular, rakip takım kalecisinin görüşünü engellemek için oyuncunun önüne yuvalandı. Bu görüntü ise izleyenleri şaşırttı.

Kaynak: haberinburada