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Cimbom uğraştı uğraştı, kaymağını Ukraynalılar yiyecek

CİMBOM UĞRAŞTI UĞRAŞTI, KAYMAĞINI UKRAYNALILAR YİYECEK

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Vlad Chiriches'e Shakhtar Donetsk de talip oldu. Ukrayna ekibi, Galatasaray'ın verdiği 2.5 milyon Euro'dan daha iyi bir teklif verdi.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 19:20
Puan Ver : Cimbom Uğraştı Uğraştı, Kaymağını Ukraynalılar Yiyecek(8/10)4

Adı transfer döneminde sıkça Galatasaray ile anılan savunma oyuncusu Vlad Chiriches'e yeni bir talip çıktı.

GALATASARAY'DAN DAHA İYİ TEKLİF VERDİLER

Romanya basını, bonservisi Napoli'de olan başarılı savunma oyuncusu Chiriches için Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in de devreye girdiğini yazdı. Shakhtar Donetsk'in geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın yaptığı 2,5 milyon Euro'luk tekliften daha iyi bir öneri ile Napoli'nin kapısını çaldığı belirtildi.

Romanya basınındaki haberde Napoli Teknik Direktörü Sarri'nin de 27 yaşındaki oyuncunun ayrılığına sıcak baktığına yer verildi.

CHIRICIHES NAPOLI'DE KADROYA GİRMEKTE ZORLANDI

7 milyon Euro bonservisle gittiği Napoli'de ilk 11'e girmekte zorlanan 27 yaşındaki Rumen stoper, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a İtalya'da 3-2 yenildikleri maçta da ilk 11'de forma giydi.

1.84 boyundaki defans oyuncusu, 16 maçta 1304 dakika oynadı ve 2 gol attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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