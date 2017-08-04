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CİMBOM, NDİAYE'Yİ DUYURDU! BONSERVİSİ 7.5, ALACAĞI ÜCRET 2.75 MİLYON EURO


Cimbom, Ndiaye'yi Duyurdu! Bonservisi 7.5, Alacağı Ücret 2.75 Milyon Euro
Tarih : 04 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Cimbom, Ndiaye'yi Duyurdu! Bonservisi 7.5, Alacağı Ücret 2.75 Milyon Euro(7/10)3

Galatasaray, daha önce transfer ettiğini duyurduğu Badou Ndiaye ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 7.500.000 Euro net tutarında erken sona erdirme tazminatı bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden 750.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (TFF Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA müsabakaları) istinaden de 750.000 Euro net bonus ödemesi yapılacaktır.

YILLIK 2.75 MİLYON EURO ALACAK

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için 2.750.000 EUR net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak, futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir.

FESİH BEDELİ 18 MİLYON EURO

Oyuncunun, 15.06.2019 tarihinden itibaren 18.000.000 Euro net tutar karşılığında sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı vardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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