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Cimbom, kanada 19'luk Gürcü getiriyor

CİMBOM, KANADA 19'LUK GÜRCÜ GETİRİYOR

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'de forma giyen 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'ye teklif yaptı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Cimbom, Kanada 19'luk Gürcü Getiriyor(8/10)4

Herkes Galatasaray'a bir oyuncu yazmaya devam ediyor... Bu kez de Ukrayna'dan Telegraf, sarı-kırmızılıların Shakhtar'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'ye talip olduğu iddia etti.

TEKLİF YAPILDI

Bu sezon A takıma yükselen ve 3 maçta bir asist yapan sol ayaklı genç oyuncu için sarı-kırmızıların Shakhtar'a teklif yaptığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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