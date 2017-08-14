CİMBOM, KANADA 19'LUK GÜRCÜ GETİRİYOR
Galatasaray, Shakhtar Donetsk'de forma giyen 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'ye teklif yaptı.
Herkes Galatasaray'a bir oyuncu yazmaya devam ediyor... Bu kez de Ukrayna'dan Telegraf, sarı-kırmızılıların Shakhtar'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'ye talip olduğu iddia etti.
TEKLİF YAPILDI
Bu sezon A takıma yükselen ve 3 maçta bir asist yapan sol ayaklı genç oyuncu için sarı-kırmızıların Shakhtar'a teklif yaptığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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