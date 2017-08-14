Herkes Galatasaray'a bir oyuncu yazmaya devam ediyor... Bu kez de Ukrayna'dan Telegraf, sarı-kırmızılıların Shakhtar'ın 19 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'ye talip olduğu iddia etti.

TEKLİF YAPILDI

Bu sezon A takıma yükselen ve 3 maçta bir asist yapan sol ayaklı genç oyuncu için sarı-kırmızıların Shakhtar'a teklif yaptığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada