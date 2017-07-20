CİMBOM İŞİ BİTİRDİ! ESKİ YILDIZI İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray, uzun zamandır peşinde olduğu eski oyuncusu Jason Denayer'i İstanbul'a getiriyor.
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Sarı-Kırmızılı yönetim, eski oyuncusu Jason Denayer'i İstanbul'a getiriyor.
GEÇEN SEZON 27 MAÇ OYNADI
Geçtiğimiz günlerde ismi Medipol Başakşehir ile de anılan Denayer'in kulübü M.City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Geçen sezonu Sunderland'te kiralık olarak geçiren oyuncu 27 maçta görev aldı.
(A Spor)
Kaynak: haberinburada
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