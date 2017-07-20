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Cimbom işi bitirdi! Eski yıldızı İstanbul'a geliyor

CİMBOM İŞİ BİTİRDİ! ESKİ YILDIZI İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray, uzun zamandır peşinde olduğu eski oyuncusu Jason Denayer'i İstanbul'a getiriyor.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 00:50
Puan Ver : Cimbom İşi Bitirdi! Eski Yıldızı İstanbul'a Geliyor(7/10)3

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Sarı-Kırmızılı yönetim, eski oyuncusu Jason Denayer'i İstanbul'a getiriyor.

GEÇEN SEZON 27 MAÇ OYNADI

Geçtiğimiz günlerde ismi Medipol Başakşehir ile de anılan Denayer'in kulübü M.City ile 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Geçen sezonu Sunderland'te kiralık olarak geçiren oyuncu 27 maçta görev aldı.

(A Spor)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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