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Cimbom, Feghouli'yi duyurdu! İşte ödenen bonservis

CİMBOM, FEGHOULİ'Yİ DUYURDU! İŞTE ÖDENEN BONSERVİS

Galatasaray, Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. West Ham'a, 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : Cimbom, Feghouli'yi Duyurdu! İşte Ödenen Bonservis(10/10)6

Galatasaray, Sofiane Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılılar, Cezayirli oyuncu için West Ham'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

HER YIL 3 MİLYON 850 BİN EURO ALACAK

Feghouli, 5 yıl için toplam 19 milyon 250 bin Euro garanti para kazanacak. Feghouli'ye, her sezon için 3 milyon 850 bin Euro garanti para ödenecek.

Sofiane Feghouli, resmi sözleşmeyi salı günü imzalayacak. Cezayirli oyuncu için salı günü saat 13.00'te Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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