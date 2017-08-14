CİMBOM, FEGHOULİ'Yİ DUYURDU! İŞTE ÖDENEN BONSERVİS
Galatasaray, Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. West Ham'a, 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.
Galatasaray, Sofiane Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılılar, Cezayirli oyuncu için West Ham'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
HER YIL 3 MİLYON 850 BİN EURO ALACAK
Feghouli, 5 yıl için toplam 19 milyon 250 bin Euro garanti para kazanacak. Feghouli'ye, her sezon için 3 milyon 850 bin Euro garanti para ödenecek.
Sofiane Feghouli, resmi sözleşmeyi salı günü imzalayacak. Cezayirli oyuncu için salı günü saat 13.00'te Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
Kaynak: haberinburada
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