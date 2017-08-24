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Cimbom büyük oynuyor! Barça'nın yıldızına kanca

CİMBOM BÜYÜK OYNUYOR! BARÇA'NIN YILDIZINA KANCA

Asamoah'tan istediğini alamayan Galatasaray, Barcelona forması giyen Fransız sol bek Lucas Digne için kolları sıvadı.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 20:00
Puan Ver : Cimbom Büyük Oynuyor! Barça'nın Yıldızına Kanca(10/10)6

Kwadwo Asamoah transferi için Juventus ile bir türlü anlaşamayan Galatasaray, rotasını bu kez de İspanyol devi Barcelona'dan Digne'ye çevirdi.

YENİ HEDEF DİGNE

Atalanta'nın Spinazzola'yı bırakmaması yüzünden Asamoah işi zora girdi. Napoli'nin Strinic için 4-5 milyon Euro'lardan bahsetmesi ise Galatasaray'ı alternatif bir isme kadar yönelttti. Barcelona'nın geçen sezon PSG'den 16 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Digne.

Bu sezon Barça'da forma giymesi neredeyse imkansız hale gelen Fransız sol bek için görüşme yapılacak.

Eğer şartlar oluşursa Asamoah için teklif edilen 7 milyon Euro Digne için Barça'ya önerilecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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