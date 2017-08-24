CİMBOM BÜYÜK OYNUYOR! BARÇA'NIN YILDIZINA KANCA
Asamoah'tan istediğini alamayan Galatasaray, Barcelona forması giyen Fransız sol bek Lucas Digne için kolları sıvadı.
Kwadwo Asamoah transferi için Juventus ile bir türlü anlaşamayan Galatasaray, rotasını bu kez de İspanyol devi Barcelona'dan Digne'ye çevirdi.
YENİ HEDEF DİGNE
Atalanta'nın Spinazzola'yı bırakmaması yüzünden Asamoah işi zora girdi. Napoli'nin Strinic için 4-5 milyon Euro'lardan bahsetmesi ise Galatasaray'ı alternatif bir isme kadar yönelttti. Barcelona'nın geçen sezon PSG'den 16 milyon Euro'ya transfer ettiği Lucas Digne.
Bu sezon Barça'da forma giymesi neredeyse imkansız hale gelen Fransız sol bek için görüşme yapılacak.
Eğer şartlar oluşursa Asamoah için teklif edilen 7 milyon Euro Digne için Barça'ya önerilecek.
Kaynak: haberinburada
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