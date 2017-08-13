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Cimbom, Asamoah'ı alınca yıldız oyuncusuna kapıyı gösterecek

CİMBOM, ASAMOAH'I ALINCA YILDIZ OYUNCUSUNA KAPIYI GÖSTERECEK

Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Ganalı Kwadwo Asamoah'ı transfer ettiği takdirde, sol bekte bekleneni veremeyen Lionel Carole'ü elden çıkaracak.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Cimbom, Asamoah'ı Alınca Yıldız Oyuncusuna Kapıyı Gösterecek(10/10)6

Feghouli'nin gelişiyle Sinan Gümüş'ü Benfica'ya satacak olan Galatasaray yönetimi, benzer stratejiyi sol bek transferinde izleyecek. Teknik direktör Tudor'un listenin bir numarasına koyduğu Kwadwo Asamoah'la 2.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı.

ASAMOAH GELİRSE CAROLE GİDECEK

Juventus'un Atalanta'ya kiralık verdiği Spinazolla'yı gelecek hafta tekrar kadrosuna katmasıyla Asamoah'ın transferi için engel kalmayacak. Ganalı yıldız geldikten sonra da Lionel Carole'e yol verilecek.

KENDİSİNE ÜLKESİNDE KULÜP BAKIYOR

Östersunds faturasını Carole'e kesen Tudor, Asamoah'ın yedeği olarak Linnes'i düşünüyor. Galatasaray yönetimi iki sene önce 1.5 milyon Euro'ya aldığı Carole'ün bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirledi. Yıllık ücreti düşük (700 bin Euro) olan Fransız sol bekin kendisine ülkesinde takım bulması bekleniyor.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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