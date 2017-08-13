CİMBOM, ASAMOAH'I ALINCA YILDIZ OYUNCUSUNA KAPIYI GÖSTERECEK
Galatasaray, Juventus'ta forma giyen Ganalı Kwadwo Asamoah'ı transfer ettiği takdirde, sol bekte bekleneni veremeyen Lionel Carole'ü elden çıkaracak.
Feghouli'nin gelişiyle Sinan Gümüş'ü Benfica'ya satacak olan Galatasaray yönetimi, benzer stratejiyi sol bek transferinde izleyecek. Teknik direktör Tudor'un listenin bir numarasına koyduğu Kwadwo Asamoah'la 2.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı.
ASAMOAH GELİRSE CAROLE GİDECEK
Juventus'un Atalanta'ya kiralık verdiği Spinazolla'yı gelecek hafta tekrar kadrosuna katmasıyla Asamoah'ın transferi için engel kalmayacak. Ganalı yıldız geldikten sonra da Lionel Carole'e yol verilecek.
KENDİSİNE ÜLKESİNDE KULÜP BAKIYOR
Östersunds faturasını Carole'e kesen Tudor, Asamoah'ın yedeği olarak Linnes'i düşünüyor. Galatasaray yönetimi iki sene önce 1.5 milyon Euro'ya aldığı Carole'ün bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirledi. Yıllık ücreti düşük (700 bin Euro) olan Fransız sol bekin kendisine ülkesinde takım bulması bekleniyor.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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