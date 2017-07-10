CİMBOM, 4. YILDIZINI SEVİLLA'DA BULDU
Belhanda, Gomis ve Maicon transferleriyle sükse yaratan Galatasaray, Sevilla'da gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Mariano'yu bitirmeye çok yakın.
Sabri ve Cavanda'yla yollarını ayıran, Linnes'ten ise geldiği günden bu yana umduğunu bulamayan Galatasaray, sağ ve sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, Sevilla'lı sağ bek Mariano'da sona gelindiği öğrenildi.
YILLIK 2.2 MİLYON EURO KAZANACAK
Galatasaray'ın dün menajerini İstanbul'a getirdiği Mariano'yla her konuda anlaştığı ve 31 yaşındaki oyuncunun Sarı Kırmızılılar'la 3 senelik sözleşme imzalayacağı belirtildi. Brezilyalı oyuncu, Cim Bom'dan senede 2.2 milyon Euro kazanacak.
Galatasaray, sözleşmesi gelecek sezon bitecek oyuncunun bonservisi konusunda da Sevilla'yla olumlu görüşmeler gerçekleştirdi ve orta noktanın bulunmasına çok yaklaşıldı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
GELİRSE 4. TRANSFER OLACAK
Mariano ile işi bitirmeye çok yakın olan Sarı-Kırmızılılar, transfer sezonu içerisinde Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis ve Maicon'u da renklerine bağladı.
Kaynak: haberinburada
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