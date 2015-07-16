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CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA ARİFE YOĞUNLUĞU


CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA ARİFE YOĞUNLUĞU
Tarih : 16 Temmuz 2015, 16:58
Puan Ver : Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Arife Yoğunluğu(6/10)4


Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı, vatanları ve yakınlarının yanında geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapıyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suriye'ye gitmek için, Türkiye'nin farklı bölgelerinde barınan Suriyeli ailelerin gümrük kapısından çıkışları kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.



Suriyelilerin, yanlarında getirdikleri birkaç parça eşyayla ülkelerine döndükleri gözlenirken, Türkiye'den arife gününde Suriye'ye 600 kişinin geçtiği, Suriye'den Türkiye'ye yaya geçişi olmadığı öğrenildi.








Etiketler: Cilvegözü  Sınır  Kapısı  Nda  Arife  Yoğunluğu    haber

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