

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeliler, Ramazan Bayramı'nı, vatanları ve yakınlarının yanında geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapıyor.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suriye'ye gitmek için, Türkiye'nin farklı bölgelerinde barınan Suriyeli ailelerin gümrük kapısından çıkışları kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.







Suriyelilerin, yanlarında getirdikleri birkaç parça eşyayla ülkelerine döndükleri gözlenirken, Türkiye'den arife gününde Suriye'ye 600 kişinin geçtiği, Suriye'den Türkiye'ye yaya geçişi olmadığı öğrenildi.