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CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI KAPATILDI


CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI KAPATILDI
Tarih : 10 Eylül 2015, 13:30
Puan Ver : Cilvegözü Sınır Kapısı Kapatıldı(7/10)5


 Piyade Er Gökhan Çakır'ın Suriye tarafından açılan ateşle şehit olması ardından başlatılan soruşturma kapsamında Cilvegözü Sınır Kapısı, ikinci bir emre kadar tüm giriş çıkışlara kapatıldı. Bu nedenle Cilvegözü ile Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgeye yük taşıyan TIR'ların geçişine izin verilmiyor. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri de Gökhan Çakır'ın şehit düştüğü sınır bölgesinde inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından ekipler sınırdan ayrıldı.



 








Etiketler: Cilvegözü  Sınır  Kapısı  Kapatıldı    haber

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