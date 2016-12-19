CİLVEGÖZÜ CADI'YA EMANET: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI !
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki otoparkta bomba arama köpeği "Cadı" ile arama yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yanlarındaki dedektör köpek "Cadı" ile sınır kapısı yakınında park halinde olan araçları aradı.
Kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Bu arada, bir zırhlı aracın da sınır kapısı önünde tedbir aldığı gözlendi.
kaynak:habertürk
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