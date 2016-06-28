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ciltte oluşan lekeler psikolojinizi bozmasın!

CİLTTE OLUŞAN LEKELER PSİKOLOJİNİZİ BOZMASIN!

Ciltte oluşan lekelerin, insanların psikolojilerini etkileyebileceğini vurgulayan profesyonel Makyaj Uzmanı ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Eğitmen Neslim Güngen, lekelerden nasıl kurtulunabileceğinin ipuçlarını verdi.

Tarih : 28 Haziran 2016, 10:12
Puan Ver : Ciltte Oluşan Lekeler Psikolojinizi Bozmasın!(10/10)7


 Ciltte oluşan lekelerin, insanların psikolojilerini etkileyebileceğini vurgulayan profesyonel Makyaj Uzmanı ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Eğitmen Neslim Güngen, lekelerden nasıl kurtulunabileceğinin ipuçlarını verdi.



Ciltteki lekelerin zamanla daha da belirgin hale gelerek insanların psikolojisini etkileyebileceğini, aynaya küsmesine sebep olabileceğini ifade eden Güngen, hamilelik dönemindeki lekelere de dikkat çekti. Deride oluşan siyah lekenin tıp dilinde ki adının "malezma" olduğunu ifade eden Neslim Güngen, bu lekelerin hamilelikte ortaya çıkmasının "kloazma" olarak adlandırıldığını söyledi.



Lekelerin sebeplerine değinen Güngen, "Hamilelik dönemindeki hormonal durumlar, ağızdan alınan hormonal ilaçlar, genetik faktörler, bilinçsiz uv ışınlarına maruz kalmak ve cilde yapılan yanlış uygulamalar sonucu meydana gelebilmektedir" dedi.



Makyaj Uzmanı Neslim Güngen, ciltteki lekeler için tedavi yöntemini açıkladı:



"Hastanın durumu tedaviye uygun ise cilt öncelikle steril bir ortamda temizlenir, tonik ve peeling ile desteklenir, akabinde ışık ve ses dalgalarıyla tedavinin 1.kısmı tamamlanır. Daha sonra kombinasyonu Neslim Güngen'e ait 21 adet minarelden oluşan maske hastanın yüzüne tatbik edilir, yüzünüzde 15 dk bekletilir ve iyon ışıkla desteklenerek yüzünüzde o anda bile lekelerin izle vedalaşacağınızı anlarsınız . Daha sonra ikinci aşama olan cilt tipinize bağlı kombine bakım seçilir, sosyal hayatı hiç bir şekilde etkilemeden hasta rutin hayatına devam eder. Yaklaşık 10-15 gün içinde soyulma yöntemi ile hasta kademe kademe lekelerin gittiğine tanık olur. Tedavinin kalıcılığı için, evde kullanmak üzere önerilen ürünlerin en az 6 ay düzenli kullanılması ve uv ışınlarından korunmak gerektiği işlem öncesi imzalanacak olan protokolde belirtilir. Tedavi devamında birinci ayda ciltteki soyulmaların azaldığı cildin ışıltı kazandığı ve gözeneklerinde daralma gözlendiği aynı zamanda kuvvetli anti aging sağladığı gözle görülür. Yılda bir bu işlemi cildinde leke olmayan sadece anti aging amaçla yaptıranlar söz konusudur. 6 aylık bu tedavi protokolümüz kesinlikle yarıda bırakılmamalıdır. Cildiniz nasıl olursa olsun lekesiz olsun"








Etiketler: Ciltte  Oluşan  Lekeler  Psikolojinizi  Bozmasın    haber

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