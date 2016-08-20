CİLT YAŞLANMASINA 'ADAÇAYI'
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cilt güzelliğine faydalı olan adaçayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adaçayının cildi enfeksiyonlara karşı koruyup yaşlanmayı geciktirdiğini belirten Ertek, aşırıya kaçmadan tüketilmesini önerdi.
Dr. Ertek, “Cilt sağlığı ve güzelliğiniz için doğru adımlar atıyor musunuz acaba unutmayın ki aynaya baktığınızda ışıl ışıl bir cilt görmek istiyorsanız, öncelikle ona değer vermelisiniz. Çağımızda artık güzellik ve genç görünüm çok değerli." dedi.
Ertek, “Su içmek her mevsim cilt sağlığı açısından önemlidir. Nemsizlik cildin düşmanıdır ve cildi kurutur. Cildinizin mevsim değişimlerine karşı dirençli olması için mutlaka su tüketmelisiniz. Yorgunlukta, uyku geldiğinde ya da gözler kaşındığında onları ovuşturmak herkesin yaptığı bir harekettir. Gözlerinizin etrafındaki deri çok ince olduğundan ileri geri ovmak, çizgilerin oluşmasına sebep olur. Olduğunuzdan yaşlı görünmek istemiyorsanız bu alışkanlığı hayatınızdan çıkarmalısınız." ifadelerini kullandı.
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