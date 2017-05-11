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cilt ütülemeyle 15 yaş genç görünüm mümkün!

CİLT ÜTÜLEMEYLE 15 YAŞ GENÇ GÖRÜNÜM MÜMKÜN!

Yaşın ilerlemesi ile birlikte ciltte görülen kırışıklıklar ve cilt sarkması gibi problemlerin tedavileri hakkında bilgi veren Uzman Estetisyen Filiz Çekin, "Cilt ütüleme, son zamanlarda oldukça tercih edilen bir estetik ve lazer işlemi yöntemidir.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:43
Puan Ver : Cilt Ütülemeyle 15 Yaş Genç Görünüm Mümkün!(9/10)8


Yaşın ilerlemesi ile birlikte ciltte görülen kırışıklıklar ve cilt sarkması gibi problemlerin tedavileri hakkında bilgi veren Uzman Estetisyen Filiz Çekin, "Cilt ütüleme, son zamanlarda oldukça tercih edilen bir estetik ve lazer işlemi yöntemidir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte ciltte görülen kırışıklıklar ve cilt sarkması gibi problemler, botoks, estetik ameliyat gibi yöntemlerle giderilirken aynı başarıyı sağlayan yöntemlerden biri de cilt ütülemeyle giderilmektedir" dedi.



"15 YAŞ DAHA GENÇ GÖRÜNÜ MÜMKÜN"



Neredeyse tüm ünlü isimlerin gençlik sırrının cilt ütüleme olduğunu dile getiren Çekin, "Yaş ilerledikçe ciltte sarkmalar ve kırışıklıklar kaçınılmaz hale gelir. Bu nedenle cildimize ameliyat, botoks ya da bir takım cerrahi işlemler yaptırmak zorunda kalırız. Acısız, iğnesiz, ağrısız ve ameliyatsız gencecik bir cilde kavuşmak istiyorsanız ütüleme yöntemi sizin için alternatif bir tercih olabilir. Cilt ütüleme yöntemi ile cildinizin 15 yaş daha genç görünümü mümkün" dedi.



 



kaynak:sabah








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