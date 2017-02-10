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Cilt Sağlığını Koruyor, Kırışıklıkları Gideriyor
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cilt sağlığını koruyor, kırışıklıkları gideriyor

CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR, KIRIŞIKLIKLARI GİDERİYOR

Cinsel hayata katkı sağlayan besinlerden tere, içerdiği vitamin ve minerallerle erkeklerde cinsel gücü artırıyor.

Tarih : 10 Şubat 2017, 16:04
Puan Ver : Cilt Sağlığını Koruyor, Kırışıklıkları Gideriyor(6/10)6


Cinsel hayata katkı sağlayan besinlerden tere, içerdiği vitamin ve minerallerle erkeklerde cinsel gücü artırıyor. Çiftlere mutluluk getiren tere, yapısındaki karoten sayesinde kadınların da cilt sağlığını koruyor, kırışıklıkları gideriyor. Uzmanlar bu şifalı bitkinin sağlığa önemli faydalarından bazılarını şöyle sıralıyor:



Kanı zehirlerden temizler, idrar söktürür, mesanedeki ve böbreklerdeki kumların atılmasını kolaylaştırır.



Göğüs anjininde de yararlıdır. Öksürüğü keser. Yalnız bu gibi hastalar suyunu içmelidirler.



Bedenimizin hastalıklara karşı direncini arttırır. İştah açar, kan yapar.



Karaciğer ve safra kesesindeki yangıları temizler.



Kandaki şeker oranını düşürdüğü için özellikle şeker hastalan bol bol tere yemelidir.



Güç verir, dermansızlık ve halsizliğe karşı bire bir ilaçtır.



Kanı temizlediği için tere sigaranın ve alkolün zararını da azaltır.



Sinirleri yatıştırır.



Saç dökülmesini ve saçların kepeklenmesini önler.



Damla ve romatizma hastaları için çok şifalı bir bitkidir.



Kilo verilmesine de yardımcı olan bu bitki yağ yakıcıdır ve zayıflamaya yardımcı olur.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cilt  Sağlığını  Koruyor  Kırışıklıkları  Gideriyor    haber

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