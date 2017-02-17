

Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Kibar Atasoy, cilt lekeleriyle baş etme yöntemlerinden bahsetti. Cildimiz pürüzsüz, parlak ve sağlıklı olduğunda kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ancak kimi zaman sivilce, leke, iz ya da kırışıklık gibi cilt problemleri güzelliğe gölge düşürebiliyor. Herkesin hayatının bir döneminde cilt problemleriyle karşılaşabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Eda Kibar Atasoy, “Kimi zaman sivilcelerden geriye kalan leke ve izler, kimi zaman güneş lekeleri kişiye rahatsızlık verebiliyor. Bu ve benzeri sorunlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkiliyor” dedi.







Yaşın ilerlemesiyle özellikle kadınlarda risk faktörlerinin arttığını belirten Dr. Eda Kibar Atasoy, hamilelikler, doğum kontrol haplarının kullanılması, menopoz gibi hormonal değişikliklerin yaşandığından bahsederek, sözlerini şöyle sürdürüyor:







"Yine hem kadınlarda hem erkeklerde, yıllar boyunca maruz kalınan güneş ışığının zarar verici etkileri, biriktikçe ortaya çıkıyor. Güneşin bu zararlı etkileri, özellikle 40'lı yaşlarda güneş lekeleri, aktinik hasar dediğimiz cildin kabalaşması ve kalınlaşması, belli bölgelerde kızarıklık ve kabuklanma ve hatta iyi huylu deri tümörlerinin oluşumu ile kendini gösteriyor"







İRİ LEKELERİN SEBEBİ







Güneşlenmeyi çok sevenlerde ve güneş yanığı olanlarda sonradan omuzlarda iri kahverengi lekeler ortaya çıkabiliyor. Dr. Eda Kibar Atasoy, aşırı güneş ışığına maruz kalmaya bağlı görülen bu lekelerin, kol ve bacaklarda özellikle diz ve dirseklerden aşağıda ve el üzerlerinde ortaya çıkabileceğini söylüyor. Ayrıca diğer bölgelerden farklı olarak su damlası şeklinde ve beyaz renkte oluşuyla diğerlerinden ayırt edilebileceğini de sözlerine ekliyor.







kaynak:sabah