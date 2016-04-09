

Cilt lekeleri her yaştan kişinin karşılaşabileceği bir sorundur. Özellikle de yaz aylarında ortaya çıkar. Cilt lekeleri konusunda akla gelen ilk şey güneş lekeleridir ama cilt lekeleri daha geniş bir kavramdır, sadece güneş lekelerini içermez. Sivilceler, kahverengi lekeler, çiller, doğuştan gelen lekeler ve hamilelikte oluşan lekeler de cilt lekeleri olarak adlandırılır.Cilt lekelerinden korunmak için ilk olarak cilt lekelerine sebep olabilecek unsurlardan kaçınmak gerekiyor.







Bu unsurlardan bazıları şunlardır; uzun süre güneş ışığına maruz kalmak, kullanılan bazı ilaçlar, kullanılan veya maruz kalınan kimyasal içerikli maddeler, solaryum gibi doğal olmayan yöntemlerle bronzlaşma ve genetik unsurlar. Cilt lekelerinin giderilmesi için bir çok yöntem vardır. Bu yöntemler arasında, bitkisel yöntemler ve cilt maskeleri, ayrıca medikal unsurlar da bulunmaktadır. Medikal uygulamalarda uygulanan yöntemlerden birinde asitli kimyasal ürünler kullanılır. Bu yöntem sayesinde cilt soyulur. Bu işlemi ev ortamında bile yapabilirsiniz, sirke bu asitli kimyasal ürünlere bir örnektir. Fakat dikkat etmeniz gereken birkaç şey var.







Bazı kimyasal ürünler kanserojen özellik taşıyabilir. Ayrıca bu işlem sonrasında yüzünüzde kızarıklık oluşabilir. Kimyasal peeling yöntemi de medikal yöntemlerden biridir. Derinin soyulması sayesinde lekeyi ortadan kaldırır. Fakat bu yöntemde de deride kabuklanma, yanma, kızarıklık ve deri hassasiyeti oluşabilir. Lazer uygulaması da lekeler için bir diğer çözüm yöntemidir. bu işlem sırasında da deride soyulmalar olur. Bu uygulama oldukça basit bir yöntemdir. Fakat bu yöntemin de bazı yan etkileri vardır. Bunlardan bazıları ciltte kaşıntı, yanma, kabuklanma ve morarmadır. Mezoterapi yöntemi, cildin altına vitaminler enjekte edilerek hücrelerin yenilenmesini sağlayan yöntemdir. Ayrıca bu yöntemde cilt yenileyen ve leke gideren maddeler de deri altına yerleştirilir, böylece lekeler giderilebiliyor.







Kremle cilt lekeleri giderme yöntemi ise eczanelerde satılan dermo-kozmetik üretilen kozmetik ürünleri kullanarak uygulanan tedavidir. Bu ilaçlar güneş lekelerinin tedavisinde etkili olabiliyor. Ayrıca bu yöntemler dışında evinizde rahatça hazırlayabileceğiniz, bir çok bitkisel yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler genellikle düzenli kullanılarak belirli bir süre sonra etkisini gösterir. Bu yöntem diğer medikal yöntemlerden daha doğaldır. Bu tür lekelerle başa çıkmak için, yapılması gereken şey yazın güneş kremi kullanıp cildi güneş ışınlarından koruyarak bu lekelerin oluşmasını önlemektir.