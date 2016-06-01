

Cilt kanserinin en tehlikeli türü olan melanomun tedavisinde büyük bir gelişme yaşandı. HA15 bileşeni olan bir ilaç geliştirdiklerini açıklayan Fransız bilim insanları, bu ilaçla kanserli hücrelerin normal hücreleri zehirlemesini engellediklerini belirtti.



Dünyanın saygın akademik dergilerinden olan Cancer Cell'de yayımlanan makale ile geliştirdikleri ilacı duyuran Fransız araştırmacılar, HA15'in tiyazol benzensülfonamid adı verilen bir maddenin yapısının yeniden düzenlenmesiyle elde edildiğini açıklıyor. Kanser hücrelerinin sağlıklı hücreler üzerindeki olumsuz etkisini engelleyen bu ilaç sayesinde, tedavideki en zor aşama olan metastaz evresine çözüm bulduklarını belirten araştırmacılar, çalışmalarının umut verici olduğunu belirtti.



Araştırma sorumlusu Stephane Rocchi, “Asıl zor olan yok edilen kanser hücrelerinin, bir zehir kaynağına dönüşerek normal hücreleri zehirlemesini engellemekti” diyerek gelişmenin önemini vurguladı.