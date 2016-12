Cilt kanseri dünyadaki en yaygın kanser türlerinden biri.Öyle ki ABD'de yapılan istatistiklere göre her sene500 bin yeni cilt kanseri vakası ortaya çıkıyor. Son yıllarda katlanarak artan cilt kanseri özellikle 25-29 yaşlarındaki kadınların en sık kanser nedeni haline geldi.







Daha önceileri yaşlarda ortaya çıkan melanom dışı cilt kanserleri de artık 40 yaş altında da görülmeye başlandı. Bu artışların ise başta güneş ışınları ve incelen ozon tabakası gibi birçok sebebi var. Malignmelanom cilt kanserleri içinde ise en tehlikeli olan tipi.Cilt kanseri her ne kadar diğer kanser türleri kadar ölümcül olmasa dagüneşin zararlı ultraviyola ışınlarına karşı gerekli önlemleri almak ve düzenli olarak dermatolojik muayeneden geçmek çok önemli. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam toplumda cilt kanseri hakkında “doğru sanılan” 8“yanlış” bilgiyi anlattı, önemli önerilerde bulundu.











1.YANLIŞ: Ailemde cilt kanseriöyküsü yok,o haldeçok dikkatli olmam gerekmiyor.



DOĞRUSU:Malignmelanoma dışı cilt kanserlerinde aile hikayesi yüzde 10 etkili olurken, bu oranmalign melanomda yüzde 35'e yükseliyor.Cilt kanserinde genetik durumunuzun yanı sıra kişisel hikayeniz de önem taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam cildinizde güneş yanığı sorunu yaşamışsanız ve 50den fazla beniniz varsa, cilt kanserine yakalanma riskinizin katlanarak arttığına dikkat çekerek, “Ayrıca 35 yaş öncesinde sadece bir kezsolaryumagiren kişilerde malignmelanoma riskiyüzde 75 artıyor.” diyor.







2.YANLIŞ: Çok fazla güneşe maruz kaldığımı düşünmüyorum,cilt kanseri olma ihtimalim düşük.



DOĞRUSU:Yapılan anketlerdeher 100 kadından 50'si güneşe maruz kalmadığını düşünse de yüzde 43 ünde güneş yanığı espit edilmiş.Hayatı boyunca 5 ‘den fazla güneş yanığı olanların oranı da yüzde 72'ye yükseliyor ki bu son derece tehlikeli olan malignmelanom kanserine yakalanma riskini 2'yekatlıyor.







3. YANLIŞ: Bronzlaşmak sağlıklıdır.



DOĞRUSU: “Bronzlaşmanın sağlıklı hiçbir bir tarafı yok.” uyarısında bulunan Sağlam “Estetik kaygılar nedeniyle daha ince görünmek,cildin homojen renkte olmasını sağlamak için yapılan bu hata,cilt kanserive cilt yaşlanmasının en önemline denlerinden birini oluşturuyor.” diyor.







4.YANLIŞ:Vücuda D vitamini depolamak için bol bol güneşlenmeliyim.



DOĞRUSU: Güneşlenmeyi haklı göstermek için faydalarını abartmamalıyız. D vitamini ihtiyacı için vücudun herhangi bir alanının günde 15 dakika güneşte kalması yeterli geliyor. Bu süreden daha fazla güneşte kalmak ise cilt kanserine adeta davetiye çıkarıyor.







5-YANLIŞ:Güneş koruyucuyu sürdüm, tüm gün güneşlenebilirim.



DOĞRUSU: Güneş koruyucu ürünü sürmeniz, tüm gün boyunca güneş altında kalabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü güneş koruyucuların etkisi ortalama 2 saat sürüyor.Yapılan bir ankette her 100 kişiden 81'i güneş koruyucukullandığınısöylese de, bu kişilerin yüzde 50'ye yakınında güneş yanığıoluşmuş. Bu da ankete katılan kişilerin önemli bir bölümünün güneş koruyucuyuyetersiz ya da yanlış kullandığı anlamına geliyor.Güneş koruyu ürünü güneşe çıkmadan en az 20dakika önce sürmeli ve ortalama 2 saatte bir yenilemelisiniz.Sahilde ise daha sık sürmeyi ihmal etmeyin. Kapalı ortamlarda olsanız da açık alanlara da güneş koruyucu uygulamalısınız.







6. YANLIŞ: Koruyucu ürünü yüzüme ve gövdeme sürmem yeterli olacaktır.



DOĞRUSU: Güneş koruyucu ürünleri göz kapaklarımıza, kulaklara, kolların iç kısımlarına ayak üstlerine, enseye, saç deresinin sınırlarına sürmemiz önemli. Saçlı deride özellikle saçları seyrek olan kişiler sprey formunda güneş koruyucularını kullanabilirler.Ayrıca mümkün olduğunca şapka takmak da daha etkili bir koruma sağlıyor.







7.YANLIŞ: Düzenli olarak dermatolojik muayene olmam gerekmiyor.



DOĞRUSU: Kendi kendimize muayene olduğumuzda sırt, kalça, ense ile genital bölgedeki sorunları fark edemeyebiliyoruz.Bu nedenle yılda bir kez dermatoloji uzmanına cilt kontrolü yaptırmakson derece önemli, çünkü erken tanı hayatkurtarıyor.Kontrol sırasında aile öykünüzü ve geçmişte güneş yanığı ilesolaryumhikayeniz varsa, bunu hekiminizle paylaşmayı da ihmal etmeyin.







8.YANLIŞ: Benlerin alınması kanseryapabilir, benlere dokunulmamalı!



DOĞRUSU: Sanılanına aksine benlerin alınması kesinlikle kanserleşmeye ya da kanserin yayılmasına neden olmuyor. Doktorunuz riskli gördüğü benden bir kısmınıya da tamamını kriyoterapi, ablatif lazer veya cerrahi olarak çıkarmak isteyebilir. Bunun kesin tanı konulması, yani patolojik tetkik için yapılması gerekiyor.