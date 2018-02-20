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Çılgın Sedat, Dostum Dediği Tarık Mengüç'e Verdi Veriştirdi: Sen Adam Değilmişsin

ÇILGIN SEDAT, DOSTUM DEDİĞİ TARIK MENGÜÇ'E VERDİ VERİŞTİRDİ: SEN ADAM DEĞİLMİŞSİN

Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına konuk olan Çılgın Sedat, isim vermeden "Adam sandığım Survivor'da omuz omuza yarıştığım kişi adam değilmiş." deyip Tarık Mengüç'e verdi veriştirdi.

Tarih : 20 Şubat 2018, 12:30
Puan Ver : Çılgın Sedat, Dostum Dediği Tarık Mengüç'e Verdi Veriştirdi: Sen Adam Değilmişsin(10/10)6

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına katılan Çılgın Sedat, engelli oğlu için yapılan çirkin yorumları dile getirip yakın arkadaşım dediği Tarık Mengüç'ün yaptığı ayıbı anlattı.

"SEN BU ÇOCUĞU HAYVANAT BAHÇESİNE BAĞLA"

Çılgın Sedat canlı yayında takipçisinin "Sen bu çocuğu niye besliyorsun, götür hayvanat bahçesine bağla." yorumunu tekrar hatırlatıp isim vermeden Tarık Mengüç'e olan kızgınlığını anlattı.

"ADAM SANMIŞTIM"

Çılgın Sedat, bu çirkin yorumu tekrar hatırlatmasının ardından "Yakın arkadaşım dediğim, adam sandığım kişi bana ve oğluma destek olmak için video paylaştı. İki gün sonra videoyu sildi." diyerek ateş püskürdü. Ali Eyüboğlu bu sözleri duyunca "Survivor'da birlikte yarıştığın Tarık Mengüç mü?" deyince Çılgın Sedat sesini çıkarmadan onayı verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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