Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına katılan Çılgın Sedat, engelli oğlu için yapılan çirkin yorumları dile getirip yakın arkadaşım dediği Tarık Mengüç'ün yaptığı ayıbı anlattı.

"SEN BU ÇOCUĞU HAYVANAT BAHÇESİNE BAĞLA"

Çılgın Sedat canlı yayında takipçisinin "Sen bu çocuğu niye besliyorsun, götür hayvanat bahçesine bağla." yorumunu tekrar hatırlatıp isim vermeden Tarık Mengüç'e olan kızgınlığını anlattı.

"ADAM SANMIŞTIM"

Çılgın Sedat, bu çirkin yorumu tekrar hatırlatmasının ardından "Yakın arkadaşım dediğim, adam sandığım kişi bana ve oğluma destek olmak için video paylaştı. İki gün sonra videoyu sildi." diyerek ateş püskürdü. Ali Eyüboğlu bu sözleri duyunca "Survivor'da birlikte yarıştığın Tarık Mengüç mü?" deyince Çılgın Sedat sesini çıkarmadan onayı verdi.

Kaynak: haberinburada