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Çılgın radyocu canlı yayında doğurdu

ÇILGIN RADYOCU CANLI YAYINDA DOĞURDU

ABD'de yerel bir radyoda sunuculuk yapan kadın, doğum anını dinleyicileriyle paylaştı. Hastaneden yapılan canlı yayında doğan bebeğin ismi de dinleyicilerin oylarıyla belirlendi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Çılgın Radyocu Canlı Yayında Doğurdu(7/10)3

ABD'nin St. Louis şehrindeki "The Arch" radyo kanalında sabah programı sunan ve hamile olan Proctor, doğumunu çalıştığı radyoda canlı yayınla yapmaya karar verdi. Radyo yetkilileri, Proctor'un doğum yapacağı hastane ile görüşerek doğum sırasında canlı yayın için izin aldı.

HASTANEDEN CANLI YAYINLA DİNLEYENLERİ İLE BULUŞTU

Sezaryenle doğum yapan sunucu, hayatının bu özel anını canlı olarak dinleyicileriyle paylaştı. Bebeğin beklenenden 2 hafta önce doğduğunu dile getiren Proctor, "Hayatımın en heyecanlı gününü dinleyicilerimle paylaşmak olağanüstü bir deneyimdi." şeklinde konuştu.

ADINI DİNLEYİCİLER KOYDU

3 kilo 300 gram doğan erkek bebeğin adı da dinleyicilerin katıldığı oylamayla belirlendi ve Jameson oldu. Doğum iznine ayrılan Proctor'un, radyo programına geçici süre ara vereceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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