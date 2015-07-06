ÇILGIN PROJE. HİSLERİ TELEPATİ İLE ANINDA AKTARAĞIZ
Zuckerberg, gelecekte düşüncelerin hızlıca arkadaş listesiyle paylaşılacağını, akla gelen herhangi bir düşüncenin hızlıca paylaşılacağını kaydetti ve ekledi: "İşte bu adımdan itibaren en yüksek iletişim seviyesini yakalamış olacağız."
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un ve sosyal medya platformlarının geleceği üzerine öngörüde bulundu; "Artık hislerimizi fotoğraf gibi göndereceğimiz günler yakın" dedi.
Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, pazar günü yaptığı yazılı açıklamada günden güne büyüyen Facebook'un geleceğiyle ilgili öngörülerini dünyayla paylaştı.
İnsanların daha zengin paylaşımlar yapmaya başladığına dikkat çeken ve mesajlaşırken önceleri metin kullanmak zorunda kalırken bugün için fotoğraf ve videolardan daha fazla faydalanıldığını belirten Zuckerberg; "Yakında tüm duygularımızı ve duyusal deneyimlerimizi istediğimiz zaman insanlarla paylaşabilir hale geleceğiz." dedi.
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