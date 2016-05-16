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çılgın aşıktan film gibi evlenme teklifi

ÇILGIN AŞIKTAN FİLM GİBİ EVLENME TEKLİFİ

İlçe merkezinde oto yıkama işletmeciliği yapan 25 yaşındaki Semih Dedeoğulları, 3 yılı aşkın süredir birlikte olduğu 19 yaşındaki kız arkadaşı Sıla Arbay'a, arkadaşlarının da katılımıyla sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 09:32
Puan Ver : Çılgın Aşıktan Film Gibi Evlenme Teklifi(7/10)7


İlçe merkezinde oto yıkama işletmeciliği yapan 25 yaşındaki Semih Dedeoğulları, 3 yılı aşkın süredir birlikte olduğu 19 yaşındaki kız arkadaşı Sıla Arbay'a, arkadaşlarının da katılımıyla sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Gencin arkadaşları, sıraya dizdikleri arabalarının arkasına, "Benimle Evlenir misin?" yazısı oluşturdu.



BİR ANDA HAVAİ FİŞEKLER PATLADI

Her şeyden habersiz erkek arkadaşı Semih Dedeoğulları ile birlikte Kadıköy Mahallesi'ne gelen Sıla Arbay, ışıklandırılmış manzara ve havai fişek gösterisi karşısında gözlerine inanamadı. Otomobillerin arkasındaki "Benimle Evlenir misin?" yazısını gören Arbay, gözyaşlarına hakim olamadı.



YERE DİZ ÇÖKÜP EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Kız arkadaşının karşısına geçip yere diz çöken Dedeoğulları, heyecanlı biçimde "Benimle Evlenir misin?" dedi. Arbay'dan 'Evet' yanıtını alan genç aşık, büyük bir sevinç yaşadı. Kutlamalara katılan çok sayıda arkadaşı da o anları izleyip, genç aşıkları alkışladı.








Etiketler: Çılgın  Aşıktan  Film  Gibi  Evlenme  Teklifi    haber

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